Авіакомпанія скасувала 17 маршрутів і перевела 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти.

Ірландський лоукостер Ryanair, штаб-квартира якого розташована в столиці Ірландії Дубліні, оголосив про скорочення кількості рейсів через аеропорт міста на зиму 2023/2024 у зв'язку зі збільшенням зборів з пасажирів.

Як пише The Independent, всього авіакомпанія скасувала 17 маршрутів через Дублін і перевела 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти з більш вигідними умовами обслуговування. Таким чином, заявив виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон, кількість пасажирів, що летять через аеропорт Дубліна, скоротиться приблизно на 10% в порівнянні з минулим роком.

У своїй заяві Ryanair пояснила, що прийняла таке рішення через підвищення "і без того надмірних зборів з пасажирів на сміховинні 45%" з боку оператора аеропорту Дубліна DAA.

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В авіакомпанії впевнені, що замість підвищення зборів оператору слід було б впровадити вигідну схему екологічних стимулів, яка б винагороджувала літаки з більш низьким рівнем викидів, як це роблять інші європейські аеропорти.

Також в Ryanair звинуватили DAA в поганій якості управління в аеропорту Дубліна, а саме в нестачі персоналу служби безпеки в літній період і витраті грошей платників податків на погано продумані інфраструктурні проекти.

При цьому в авіакомпанії заявили, що ті 19 літаків, які вона переведе з аеропорту Дубліна в інші країни Європи (зокрема, мова йде про лондонський аеропорт "Лутон", а також містах Італії та Іспанії), є частиною її парку "екологічних" літаків Boeing 737 8200 "Gamechanger", які знижують шум на 40% і викиди CO2 на 16%, одночасно перевозячи на 4% більше пасажирів за рейс.

При цьому Вілсон спрогнозував зростання цін на квитки авіакомпанії через Дублін, який в останні роки стає все більш популярним серед іноземних туристів і мігрантів: "Там, де чогось менше і є попит, ціни ростуть".

Як повідомляв УНІАН, раніше дані аналітичної компанії в сфері туризму Mabrian показали, що за останні 24 місяці ціни на авіаквитки зросли в середньому на 31% по всьому світу.

При цьому експерти прогнозують, що супердешеві авіарейси можуть залишитися в минулому через новий екологічний податок, який планують ввести в ЄС вже в 2024 році.

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