З 2024 року для авіакомпаній в Європі поетапно почнуть вводити плату за дозвіл на викиди вуглекислого газу.

Бюджетні авіарейси можуть незабаром піти в минуле через нові збори за викиди вуглецю в Європейському Союзі.

Як пише The Independent, нові правила є розширенням існуючих правил ЄС щодо системи торгівлі квотами на викиди (ETS).

Відзначається, що на даний момент авіаперевізники, що пропонують польоти по всій Європі, повинні отримувати дозвіл від ETS на викиди вуглекислого газу, які їхні літаки залишають після себе. Однак якщо зараз ця процедура є безкоштовною для авіакомпаній, новий закон передбачає, що в 2024-2026 роках поетапно почне стягуватися плата за такі дозволи. Таким чином авіакомпанії хочуть спонукати відповідальніше підходити до екологічності свого парку літаків.

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При цьому аналітик Bernstein Алекс Ірвінг вважає, що в результаті на пасажирів чекає підвищення цін на авіаквитки приблизно на 10 євро, адже авіакомпанії навряд чи будуть покривати нові витрати за свій рахунок.

Такої ж думки дотримується генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи Олів'є Янковець. Він упевнений, що майбутні нововведення змінять "економіку сектора".

"Це призведе до збільшення витрат авіакомпаній, збільшення тарифів і зниження попиту. Польоти через вузлові аеропорти ЄС, такі як Амстердам, Париж або Франкфурт, стануть дорожчі приблизно на 23-29% в 2035 році", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році.

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