Перш ніж ухвалити остаточне рішення про блокаду кордону, перевізники до четверга чекатимуть пропозицій від Мінтрансу країни.

Союз перевізників Словаччини (UNAS) планує блокувати пункт пропуску Вишнє Німецьке на кордоні з Україною. Акцію там мають намір розпочати 1 грудня.

Про це йдеться в заяві Союзу на сторінці в Facebook. Як зазначили словацькі перевізники, вже три тижні тривають протести та блокади на кордоні України з Польщею.

В останні дні ЗМІ також повідомляли про збільшення потоку українських вантажівок, які прямують з Польщі і були змушені стояти на словенсько-польському кордоні через недостатню кількість пунктів оплати за проїзд.

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"Оскільки польська блокада не обмежує перевезення гуманітарної допомоги, військової допомоги, тварин або палива, очевидно, що ці вантажівки не перевозять жоден з цих видів товарів і, отже, є лише комерційним транспортом", – заявили в Союзі перевізників Словаччини.

У Союзі підкреслили, що перш ніж прийняти остаточне рішення про блокаду кордону, словацькі перевізники до четверга чекатимуть пропозицій від Мінтрансу країни.

Блокада українського кордону

Вже кілька тижнів кордон з Україною блокують перевізники в Польщі. З 6 листопада рух вантажівок фактично зупинено. Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег.

Примітно, що офіційний організатор акції – Рафаль Меклер – раніше проводив протести, де закликали зняти санкції з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Він є представником відділення проросійської партії Konfederacja Wolnośč I niepodległośč (Конфедерація свободи та незалежності) у Люблінському воєводстві, яка має тісні зв'язки з Москвою.

Кордон з Україною блокували і в Словаччині. Протести перевізників підтримала антиєвропейська праворадикальна партія "Наша Словаччина", яка виступає за відновлення дружніх відносин з Росією.

На тлі блокади кордону в Україні почалися проблеми з поставками палива. За кілька тижнів протестів перевізників українська економіка втратила вже понад 400 млн євро.

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