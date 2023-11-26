Страйк польських перевізників вплинув і на кордон з Угорщиною.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію з рухом транспортних засобів на українсько-словацькому кордоні.

"Рух відбувається інтенсивно: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд з України. За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнули кордон на тому напрямку. Звісно що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався", - зауважив Демченко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації на українсько-словацькому кордоні, де днями відбувалося певне блокування руху.

Він додав, що станом на сьогоднішній ранок 450 вантажівок перебували на території Словаччини в очікуванні можливості перетину кордону з Україною.

Відео дня

"Також можу додати, що додалося і на кордоні з Угорщиною. Навпроти пункту пропуску "Тиса" станом на ранок сьогодні знаходилося близько 600 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону. Але також, на щастя, рух відбувається і на цьому напрямку", - розповів речник.

Демченко зауважив, що до моменту, коли 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух на трьох напрямках українсько-польського кордону, скупчення вантажівок на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не фіксувалися.

"Тому можна сказати, що і водії, і перевізники через дії, які зараз вчиняються на кордоні з Польщею, обирають для себе і інші можливі маршрути для руху, щоб перетнути кордон України", - сказав він.

Блокування кордону України - головні новини

З 6 листопада польські перевізники заблокували три пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону. Згодом було оголошено, що з 23 листопада блокуватиметься іще один пункт пропуску - "Медика – Шегині".

24 листопада Демченко розповів, що українські прикордонники фіксують збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Тоді у напрямку "Ужгород - Вишнє Нємецке" на території Словаччини в бік України застрягли близько 400 вантажівок. Ще 460 - за напрямком пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

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