Американська 'Мрія': у США показали концепт майбутнього найбільшого літака у світі

Наскільки можна судити, це перша подібна демонстрація можливостей WindRunner.

Американська компанія Radia показала можливості перспективного літака WindRunner щодо перевозки космічних ракет. Відповідне концептуальне зображення було оприлюднено на її сайті.

Сьогодні транспортування великих ракет – один з найсерйозніших викликів космічної галузі. Проблема не лише не вирішується, а й загострюється, адже розміри ракетних ступенів, прискорювачів та супутників продовжують збільшуватися.

"Ми можемо перевозити їх у зібраному вигляді, за лічені години замість днів і без демонтажу. Завдяки низькій висоті вантажної палуби, носовим дверям та інноваційній системі завантаження WindRunner спростить транспортування великогабаритних вантажів, пов’язаних із космічною галуззю", – написав засновник і гендиректор Radia Марк Лундстром.

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WindRunner створюється з урахуванням об’єму вантажу, а не лише його маси. Він дозволяє доставляти великогабаритні космічні системи безпосередньо до стартових майданчиків, виробничих об’єктів, а також у важкодоступні місця.

Як вже зазначалося, ринок космічних послуг швидко трансформується. Сьогодні цінне космічне обладнання часто доводиться розбирати через обмежені можливості наявних транспортних систем або перевозити морським і автомобільним транспортом протягом кількох днів чи навіть тижнів. Це збільшує витрати, ризики зриву термінів і кількість необхідних операцій.

Водночас Космічні сили США та комерційні компанії, що займаються запуском супутників, інвестують у багаторазові системи запуску. Ці місії дедалі більше залежать від можливості швидко переміщувати великогабаритну космічну техніку між підприємствами, випробувальними полігонами і стартовими майданчиками.

WindRunner – що відомо

WindRunner стане найдовшим літаком в історії авіації та матиме найбільший за об'ємом вантажний відсік у світі. Довжина літака становитиме близько 109 метрів. Він значно переважатиме за цим показником будь-який інший літак, включно з АН-225 "Мрія", довжина якої становила 84 метри.

Об’єм вантажного відсіку WindRunner становить приблизно 6800 кубічних метрів, що у рази перевищує місткість стандартних комерційних вантажних літаків. Завдяки величезному об'єму відсіку літак може перевозити авіаційну техніку у зібраному стані – наприклад, чотири винищувачі F-16.

Водночас максимальна вантажопідйомність WindRunner становитиме близько 72,6 тонни, що менше, ніж у "Мрії", яка могла піднімати до 250 тонн. Крейсерська швидкість Radia WindRunner становитиме близько 715–740 км/год. Максимальна дальність польоту з повним навантаженням – приблизно 2000 кілометрів.

Додатковою перевагою WindRunner стане можливість короткого зльоту та посадки з ґрунтових злітно-посадкових смуг завдовжки близько 1800 метрів. Це дає змогу отримувати доступ до нових космодромів, розосереджених місць запуску та віддалених баз, недоступних для звичайних вантажних літаків.

Літак розробляють із використанням перевірених компонентів і за відомими сертифікаційними процедурами, що дає змогу планувати його введення в експлуатацію на початку 2030-х.

Транспортна авіація – останні новини

Раніше повідомлялося, що компанія Airbus планує провести перший політ нового вантажного літака A350F наприкінці вересня. Пріоритетною датою називали 24 вересня, проте її можуть перенести через технічні несправності або несприятливу погоду. За словами експертів, Airbus матиме дуже обмежений час для проходження сертифікації.

Нагадаємо, на початку року транспортний літак Airbus BelugaST 5 виконав свій останній рейс. Цей політ став завершенням цілої епохи для одного з найбільш незвичних за зовнішнім виглядом, але водночас надзвичайно важливих літаків.

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