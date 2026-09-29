Велетенський транспортний літак нового покоління від Airbus здійснив перший політ (відео)

A350F зможе перевозити до 111 тонн корисного навантаження та матиме дальність польоту до 8700 кілометрів.

Вантажний літак нового покоління Airbus A350F уперше піднявся в повітря, ознаменувавши важливий етап в амбітній програмі європейського авіабудівника. Відео польоту концерн виклав на своєму YouTube-каналі.

"Сьогодні A350F досягає одного з найбільш очікуваних етапів програми – уперше піднімається в повітря в Тулузі, офіційно розпочинаючи 400-годинну льотну випробувальну кампанію", – зазначила Airbus.

Працюючи як літаюча лабораторія, борт MSN700 відстежуватиме тисячі параметрів у режимі реального часу, зокрема аеродинаміку, навантаження на конструкцію та роботу систем керування польотом. Це дозволить перевірити розрахункові моделі й підготувати літак до введення в експлуатацію.

Відео дня

Довідка УНІАН. Airbus A350F – широкофюзеляжний вантажний літак нового покоління, створений для руйнування багаторічного домінування Boeing у сегменті великих вантажних авіаперевезень. Довжина A350F становить 70,8 м, а розмах крил – 64,75 м. Таким чином, він є одним з найбільших транспортних літаків у світі.

A350F створили на базі сімейства A350. Літак отримав сучасні двигуни Rolls-Royce Trent XWB-97. За даними Airbus, A350F може перевозити до 111 тонн корисного навантаження та має дальність польоту до 8700 км.

Однією з головних конструктивних особливостей є надширокі вантажні двері на головній палубі, виготовлені з вуглеволокна. Їхня ширина дозволяє завантажувати не лише стандартні контейнери та палети, а й навіть великогабаритні авіаційні двигуни в зборі.

Конструкція A350F передбачає окрему зону для членів екіпажу та супровідного персоналу, розташовану за кабіною пілотів. По обидва боки цієї зони встановлені великі вікна. Це особливо важливо під час перевезень, коли в цьому відсіку можуть перебувати супровідні особи.

Транспортна авіація – останні новини

Раніше американська компанія Radia продемонструвала можливості перспективного літака WindRunner для транспортування космічних ракет. Очікується, що WindRunner стане найдовшим літаком в історії авіації, а також отримає найбільший у світі вантажний відсік за об’ємом.

Повідомлялося також, що європейські країни розглядають можливість профінансувати модернізацію українських важких військово-транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан". Після оновлення їх планують використовувати для виконання стратегічних перевезень у межах логістичної системи НАТО.

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