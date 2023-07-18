Причиною такого рішення стало розширення співпраці компанії з агресором.

Один з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) за рішенням Національного агентства із запобігання корупції внесений до списку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, причиною такого рішення стало розширення співпраці компанії з агресором. DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом", яка контролює окуповану ЗАЕС, про розвиток Північного морського шляху.

"Після підписання угоди з "Росатомом" глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World... Ці додаткові кошти будуть використані Росією, в тому числі, для фінансування війни проти України", - йдеться в заяві НАЗК.

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Протяжність Північного морського шляху складе більше 5,6 тис.км, від Мурманська до Владивостока уздовж узбережжя морів і Північного Льодовитого та Тихого океанів.

У НАЗК також зазначили, що стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків і авіації. Також по Північному морському шляху можуть переправляти і інші нелегальні вантажі і зброю.

DP World

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, і працює більш ніж в 69 країнах на всіх континентах.

DP World у 2020 році придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснювала перевалку українського зерна, в тому числі в рамках роботи "зернового коридору".

Спонсори війни

25 травня 2023 року виробника "Барні" і Oreo визнали спонсором війни.

3 липня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Корпорація Unilever продовжує працювати в Росії і платити значні податки в Російський держбюджет.

15 червня 2023 року нафтопромисловий гігант SLB повідомив про те, що припиняє поставки в Росію після визнання спонсором війни. До цього SLB не припиняла роботу в РФ і допомагала російській владі проводити мобілізацію.

Станом на початок липня 2023 року до переліку міжнародних спонсорів війни вже потрапили більше 20 компаній. Зокрема, серед них австрійська банківська група Raiffeisen Bank, Китайський техногігант Xiaomi, Французькі корпорації Yves Rocher і Auchan, транснаціональна корпорація Procter &Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice і багато інших).

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