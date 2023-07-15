SLB не припиняла роботу в РФ і допомагала російській владі проводити мобілізацію.

SLB, найбільший у світі постачальник нафтових послуг і обладнання, припиняє поставки продукції та технологій до Росії, повідомляє Reuters.

Провідна нафтосервісна компанія SLB, що базується на острові Кюрасао в Карибському морі, пов’язує своє рішення з розширенням західних санкцій проти РФ.

"SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічних санкцій, і компанія залишається на позиції міжнародного співтовариства, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні", – йдеться в заяві компанії.

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SLB на російському ринку - це треба знати

SLB, раніше відома як Schlumberger, була одним із небагатьох постачальників, які продовжували працювати в нафтовому секторі РФ після її вторгнення в Україну. У зв’язку з цим Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни.

Принаймні раніше компанія мала майже 9 тисяч працівників в Росії, що працювали, зокрема, на провідні російські нафтогазові компанії, такі як "Газпром", "Лукойл" та "Роснефть".

Під час повномасштабного вторгнення російський бізнес SLB продовжив розширятися, порівняно з довоєнними показниками, коли доля РФ у виторгу Schlumberger складала лише 5%. У першому півріччі 2022 року виручка Schlumberger на російському ринку становила 1,21 млрд доларів або 6% виторгу всієї компанії.

Крім цього, SLB допомагала російській владі проводити мобілізацію для продовження війни проти України, сприяючи видачі повісток та забороняючи працювати віддалено тим, хто не хоче потрапити під призов.

Раніше цього року стало відомо, що SLB заборонила своїм співробітникам у Росії доступ до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відгородила підрозділ від інших операцій, але російські представництва компанії продовжували працювати.

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