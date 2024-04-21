Електромобілі подешевшають в США, Китаї та Європі, вартість програмного забезпечення буде меншою у Сполучених Штатах Америки.

Американська компанія Tesla Inc. мільярдера Ілона Маска знижує ціни на свої моделі в Китаї, Європі та США на тлі падіння продажів і надлишку запасів. Також автовиробник заявив про зниження вартості у США програмного забезпечення допомоги водієві (Full Self-Driving або повний автопілот) на третину – з 12 000 доларів до 8000 доларів, пише Bloomberg.

Останніми тижнями Tesla випустила нові версії програмного забезпечення FSD. На сайті компанії повідомляється, що клієнти отримають 30-денну пробну версію повного автономного водіння при покупці нового автомобіля. Зазначається, що "активні функції вимагають активного контролю водія і не роблять автомобіль автономним".

Раніше на вихідних Tesla знизила ціни в Китаї та США, двох своїх ключових ринках, а також у Європі після того, як розчаровують продажі в першому кварталі, що сприяло збільшенню запасів. У Китаї Tesla знизила ціни на весь асортимент: оновлена ​​Model 3 впала до $32 000. Model Y була знижена до 34 500 доларів.

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У США найдешевша версія Model Y зараз коштує 42 990 доларів США, що повертає стартову ціну позашляховика до найнижчого рівня. Tesla також знизила дві інші дорожчі версії Model Y на 2000 доларів і знизила ціну на Model X до найнижчого рівня.

Tesla – останні новини

Tesla звільнить 10% своєї робочої сили в усьому світі через падіння попиту на електромобілі та зростання конкуренції з боку Китаю. Найбільший у світі виробник електромобілів скоротить близько 14 000 робочих місць. У компанії всього працює близько 140 000 осіб. Виконавчий директор Ілон Маск оголосив про "важке рішення" у внутрішньому листі для співробітників.

Компанія Tesla втратила 30 мільярдів доларів ринкової вартості через перше за чотири роки зниження квартальних поставок. Tesla вперше за майже чотири роки повідомила про зниження квартальних поставок та не виправдала очікувань аналітиків з Уолл-Стріт.

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