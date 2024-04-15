Компанія намагається оговтатися в умовах жорсткої конкуренції з китайськими виробниками електромобілів.

Tesla звільнить 10% своєї робочої сили в усьому світі через падіння попиту на електромобілі та зростання конкуренції з боку Китаю.

Як пише The Telegraph, найбільший у світі виробник електромобілів скоротить близько 14 000 робочих місць. У компанії всього працює близько 140 000 осіб. Виконавчий директор Ілон Маск оголосив про "важке рішення" у внутрішньому листі для співробітників.

"Протягом багатьох років ми швидко зростали завдяки численним масштабам фабрик по всьому світу. З таким швидким зростанням відбулося дублювання ролей і робочих функцій у певних сферах. Коли ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо розглядати кожен аспект компанії для зниження витрат і підвищення продуктивності. У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити чисельність персоналу більш ніж на 10% у всьому світі", - йшлося у листі Маска.

Бізнесмен зазначив, що найбільше ненавидить звільняти людей, але це вимушена міра.

Скорочення робочих місць відбулося після того, як компанія виявила перше за чотири роки падіння квартальних продажів автомобілів протягом перших трьох місяців 2024 року. Акції впали більш ніж на 40% з липня, оскільки компанія також боролася з жорсткою конкуренцією з боку конкурентів, таких як китайський BYD.

Tesla Ілона Маска – останні новини

1 квітня повідомлялося, що через неоднозначну реакцію до особистості генерального директора Ілона Маска частина потенційних покупців Tesla в США почали скорочуватися.

Водночас Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим – скинути з п'єдесталу бестселер компанії Toyota і стати найбільш продаваним авто.

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