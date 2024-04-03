Загалом цього року акції автокомпанії Tesla впали приблизно на третину.

Американський виробник електрокарів Tesla мільярдера Ілона Маска втратив 30 мільярдів доларів ринкової вартості через перше за чотири роки зниження квартальних поставок, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Tesla вперше за майже чотири роки повідомила про зниження квартальних поставок та не виправдала очікувань аналітиків з Уолл-Стріт. Водночас акції компанії впали на 5,2%, до 166,08 доларів США, втративши близько 30 мільярдів доларів ринкової вартості. Акції автомобільної компанії Tesla цього року впали приблизно на 33%.

Загалом поставки Tesla знизилися у порівнянні з минулим роком на 8,5% у першому кварталі склавши понад 386 тис. автомобілів. Протягом цього періоду компанія випустила понад 433 тис. електрокарів. При цьому очікувалося, що Tesla поставить більше 454 тис. авто.

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Востаннє автовиробник зафіксував падіння продажів у другому кварталі 2020 року, коли пандемія COVID-19 змусила Tesla припинити виробництво.

Tesla Ілона Маска – останні новини

1 квітня повідомлялося, що через неоднозначну реакцію до особистості генерального директора Ілона Маска частина потенційних покупців Tesla в США почали скорочуватися.

Водночас Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим – скинути з п'єдесталу бестселер компанії Toyota і стати найбільш продаваним авто.

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