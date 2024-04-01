Очікується, що виробник електромобілів повідомить про слабкі квартальні продажі вже 2 квітня.

Ряди потенційних покупців Tesla в США скорочуються, що частково пов'язано з поляризацією особистості генерального директора Ілона Маска, яка викликає неоднозначну реакцію, пише Reuters з посиланням на опитуванням компанії Caliber.

Зазначається, що у той час коли Tesla продовжувала демонструвати високі темпи зростання продажів в минулому році, чому сприяло агресивне зниження цін, виробник електромобілів, як очікується, повідомить про слабкі квартальні продажі вже 2 квітня.

"Показник уваги" Caliber до Tesla, наданий ексклюзивно Reuters, впав до 31% у лютому, що менше половини його максимуму в 70% у листопаді 2021 року, коли компанія почала відслідковувати інтерес споживачів до бренду. Тільки за січень показник оцінки Tesla впав на 8 відсоткових пунктів.

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"Дуже ймовірно, що сам Маск сприяє падінню репутації", – зазначив генеральний директор компанії Caliber Шахар Зільбершац, додавши, що опитування, проведене його компанією, показує, що 83% американців пов'язують Маска з Tesla.

Reuters поспілкувалося з п'ятьма експертами з маркетингу, соціології та автомобілебудування, які заявили, що суперечки навколо все більш правої політики і публічних заяв Маска тиснуть на бренд Tesla і попит на неї. Аналітики з Уолл-стріт називають економічні побоювання, брак доступних нових моделей і зростаючу конкуренцію з боку дешевших конкурентів, таких як китайська компанія BYD, як фактори, що впливають на Tesla.

За прогнозами дослідницької компанії Cox Automotive, загальні продажі електромобілів у США зростуть на 15% у першому кварталі цього року. Прогнозується, що продажі Tesla зростуть на 3%.

"Уповільнення темпів зростання електромобілів стає уповільненням темпів зростання Tesla", – заявила аналітик Cox Стефані Вальдес Стреті.

Минулого місяця щонайменше п'ять аналітиків знизили цільову ціну Tesla, заявивши, що автовиробник може опублікувати розчаровуючі результати поставок у першому кварталі. На сьогоднішній день акції Tesla впали майже на 30%.

"Неординарна особистість Маска пішла на користь Tesla, оскільки він сприяв боротьбі зі зміною клімату, переосмислюючи автомобілі як стильні електричні комп'ютери на колесах, які можуть перевершити бензинові машини за зовнішнім виглядом, продуктивністю та керованістю", – йдеться у статті.

Компанія Tesla досягла стрімкого щорічного зростання продажів протягом більш ніж десяти років. Однак останніми роками мільярдер викликав суперечки своїми коментарями та діями, включаючи його прихильність до Республіканської партії та схвалення антисемітських коментарів на адресу X. Маск заперечував, що він антисеміт.

Консалтингова компанія Brand Finance, що займається оцінкою брендів, виявила, що репутація Tesla впала у 2023 році в США, Нідерландах, Франції, Великій Британії та Австралії. Репутація Tesla не постраждала в Китаї, де доступ до новин про компанію та її генерального директора міг бути обмежений, та Німеччині.

Tesla і Маск – останні новини

Вперше за 20 років у світовому рейтингу найбільш популярних авто змінився лідер. Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим – скинути з п'єдесталу бестселер Toyota Corolla.

У 2023 році американський виробник електрокарів Tesla Inc. скандального бізнесмена Ілона Маска значно знизив частку продажів електромобілів у Каліфорнії – найбільшому ринку в США – оскільки конкуренти почали підривати домінування компанії в штаті.

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