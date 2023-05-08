Планується, що Великий Стамбульський тунель буде триповерховим, що зробить його унікальним.

Під Босфором прокладуть третій за рахунком тунель, який з`єднає європейську та азійську частини найбільшого мегаполіса Туреччини.

Таку заяву Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зробив на мітингу в Стамбулі, зазначивши при цьому, що завдяки реалізації цього проєкту, у транспортній системі Стамбула буде з’єднано 11 різних ліній рейкового транспорту, якими щодня користуватимуться 6,5 мільйона громадян, повідомляє Укрінформ.

"Ми зараз реалізуємо проєкт Великого Стамбульського тунелю. Цей проєкт стане третім тунелем, який пройде під Босфором, після тунелів Мармарай та Євразія", - повідомив Ердоган.

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Планується, що Великий Стамбульський тунель буде триповерховим, що також зробить його унікальним - першим у світі подібним проєктом.

Туреччина і тунелі під Босфором

В жовтні 2023 року повідомлялося про те, що Туреччина відкриває залізничний тунель під Босфором. Церемонію відкриття було приурочено до 90-ї річниці створення Турецької Республіки.

Проект "Мармарай" стартував у 2004 році і спочатку позиціонувався Туреччиною як стратегічний. Його будівництвом займався турецько-японський консорціум. Японська сторона розробляла секції тунелю з урахуванням унікальних особливостей проекту і умов прокладання траси. Загальна вартість магістралі з урахуванням під'їзних шляхів, з'єднання з нею вже існуючих автодоріг та інфраструктури становила близько 5 млрд доларів.

Довжина тунелю становить 13,6 км, а пролягає він на глибині 56 метрів під землею.

В грудні 2016 року у Стамбулі відкрили автомобільний тунель під Босфором. Довжина двоярусного тунелю "Євразія" становить 14,6 кілометрів. Довжина ділянки тунелю, прокладеної під Босфором — 5,4 кілометри, максимальна глибина залягання — 106 метрів під поверхнею протоки.

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