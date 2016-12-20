У Стамбулі відкрили автомобільний тунель під Босфором (фото, відео)

На церемонії відкриття тунелю, який отримав назву «Євразія», були присутні прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Про це повідомляє "Медуза".

Довжина двоярусного тунелю «Євразія» становить 14,6 кілометрів. Довжина ділянки тунелю, прокладеної під Босфором — 5,4 кілометри, максимальна глибина залягання — 106 метрів під поверхнею протоки.

«Євразія», будівництво якої обійшлося в 1,2 мільярда доларів, дозволить скоротити час у дорозі між районами Казличешме і Гозтепе в Стамбулі з майже 1,5 годин до 15 хвилин.

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Планується, що через тунель буде проїжджати не менше 120 тисяч автомобілів на добу.

«Євразія» — перший автомобільний тунель під Босфором. Через протоку вже прокладені залізничний тунель і кілька мостів.