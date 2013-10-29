Туреччина відкриває залізничний тунель під Босфором

Церемонію відкриття проведуть президент Туреччини Абдуллах Гюль і прем'єр міністр Тайіп Ердоган, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У Стамбул для участі в церемонії, яка приурочена до 90-ї річниці створення Турецької Республіки, прибув голова уряду Японії Сіндзо Абе, прем'єр -міністр Румунії Віктор Понта, члени урядів Азербайджану, Афганістану, Болгарії, Грузії, Іспанії, Молдови.

Проект "Мармарай" стартував дев'ять років тому і спочатку позиціонувався Туреччиною як стратегічний. Його будівництвом займався турецько-японський консорціум. Японська сторона розробляла секції тунелю з урахуванням унікальних особливостей проекту і умов прокладання траси. Загальна вартість магістралі з урахуванням під'їзних шляхів, з'єднання з нею вже існуючих автодоріг та інфраструктури становить близько 5 млрд доларів.

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Довжина тунелю становить 13,6 км, а пролягає він на глибині 56 метрів під землею. Завдяки цій трасі, якою, за розрахунками влади, буде користуватися близько 1,2 млн осіб щодня, значно скоротиться час поїздки з азіатської в європейську частину мегаполіса і назад. У середньому на це буде йти не більше години, а безпосередньо перетин протоки від моменту покупки квитка (його вартість становить 1 долар) на станції до виходу з іншого боку протоки займе всього кілька хвилин. Транспортна проблема стала справжнім бичем Стамбула, де в пробках перед мостами через Босфор люди можуть витрачати по кілька годин.

"Мармарай" ефективно інтегрований в наявну інфраструктуру міста, яка спеціально для обслуговування цієї магістралі отримала понад 1,4 тисячі додаткових автобусів.

Вперше ідея тунелю через Босфор була висловлена ​​ще в другій половині XIX століття, коли султанові Абдул- Меджиду був запропонований проект тунелю з металу під дном протоки, створений французьким інженером Жаком Прео. Пізніше султанові пропонувалися й інші креслення , але реалізація проекту впиралася в технічні труднощі. Нинішнє турецьке керівництво вважає "Мармарай" не тільки локальним транспортним проектом, але бачить у ньому сполучнау ланку залізничних систем європейського та азіатського континентів - від Лондона до Пекіна.