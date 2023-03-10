У застосунку підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

У застосунку "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, виписаних за допомогою камер автоматичної відеофіксації порушень.

"Штрафи автофіксації повертаються у застосунок "Дія". Якийсь час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

Зазначається, що у "Дію" підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

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Раніше у застосунку "Дія" водій отримував push-сповіщення, щойно камери фіксували автопорушення на дорозі. Порушник міг оплатити штраф у кілька кліків. Згодом така опція стала недоступною.

Починаючи з 2 лютого, кияни можуть одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто, завдяки інтеграції застосунків "Київ Цифровий" та "Дія".

З 6 березня у додатку "Дія" можна отримати електронні судові рішення. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

Також з 8 березня на порталі "Дія" можна перевірити статус документів будівельної сфери у розділі "Моє будівництво".

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