З 24 лютого ця послуга була недоступною.

У застосунку "Дія" знову можна сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.

"Ви отримаєте push-сповіщення у застосунку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, та зможете оплатити штраф у кілька кліків. Завдяки оперативним повідомленням у застосунку ви зможете вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у "Дії" також можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна.

Відключення держреєстрів

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни, 24 лютого, служби нацбезпеки відключили усі держреєстри до стабілізації ситуації в Україні, щоб гарантувати безпеку даних українців. Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку "Дія" були недоступними.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на кінець 2021 року додатком користувалися понад 12 млн українців, що майже у 5 разів більше, ніж на кінець 2020 року (2,5 млн користувачів).

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