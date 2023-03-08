Новий розділ розроблено для кабінету громадянина.

На порталі "Дія" відтепер можна перевірити статус документів будівельної сфери у розділі "Моє будівництво".

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram. "Розробили новий розділ у кабінеті громадянина - "Моє будівництво", де відображаються всі документи з будівництва, в яких ви вказані як замовник. Переглядайте коротку інформацію чи статус розгляду документа за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Перейти в розділ "Моє будівництво" може як фізична особа, так і юридична. Також знадобиться електронний підпис - КЕП чи "Дія.Підпис".

Відео дня

Зазначається, що в "Моєму будівництві" відображаються документи, переважно створені після липня 2020 року, оскільки саме тоді з’явилася Єдина державна електронна система у сфері будівництва. Документи "підтягнуться" незалежно від форми подання - через ЦНАП чи онлайн у "Дії".

Новини про "Дію", які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на порталі "Дія" запустили бета-тест нової процедури отримання дозволів на будівництво.

Пізніше - 2 березня, стало відомо, що на порталі "Дія" громадяни України без черг та бюрократії можуть отримати витяг про місце проживання дитини. Цей документ необхідний для того, щоб влаштувати дитину у садочок чи школу.

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