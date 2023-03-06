Документ, отриманий через додаток "Дія", має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

Відтепер у додатку "Дія" можна отримати електронні судові рішення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У "Дії" вже можна отримати електронні судові рішення. До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз - робите кілька кліків у застосунку - і судове рішення у вас. Тільки не забудьте оновити "Дію" до останньої версії", - зазначив він.

Федоров наголосив, що документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

Відео дня

"У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Пред'явити нотаріусу, щоб відкрити спадщину. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили", - додав міністр.

Федоров нагадав, що електронні судові рішення - це частина глобальної цифровізації судової системи України, а раніше команда Мінцифри вже запустила в "Дії" сповіщення про судові справи.

Сервіси в "Дії" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Мінцифри обговорюють покращення послуг для військовослужбовців у додатку "Дія" в рамках мобілізації. Але, зазначив Михайло Федоров, якихось конкретних рішень щодо цього немає. Також він додав, що розсилання повісток до військкоматів через "Дію" не буде.

Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік зазначив, що в застосунку "Дія" має з'явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію", зокрема під час зміни місця проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: