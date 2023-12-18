Йдеться про тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Ще 2 станції столичного метро готуються до ремонту та закриття. Йдеться про ремонтні роботи тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Як повідомляє "Телеграф" з посиланням заступника начальника столичної підземки Дмитра Пінчука, метрополітенівці готуються до ремонту на ще одній ділянці синьої гілки.

"Через фізичну зношеність та необхідність поліпшити експлуатаційні характеристики потребує проведення планового капремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проектних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", - зазначив Пінчук.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня екстрено перекрили рух на шести станціях метро синьої гілки. Виявилося, що у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи там триватимуть близько 6 місяців.

З 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинено до завершення робіт, оскільки є підтоплення тунелю. Запущено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Також було запущено "човниковий" рух через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".

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