У комунальному підприємстві заявляють, що поява нових деформацій та тріщин там не спостерігається.

У "Київському метрополітені" запевняють, що стан тунелю між "Деміївською", біля якої просів ґрунт, та "Либідською" контрольований.

Як зазначається у повідомленні на сайті метрополітену, просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд та контроль.

"Загалом із початку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували", - йдеться у повідомленні.

У комунальному підприємстві зазначили, що цими днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

У метрополітені нагадали, що одразу після зупинки руху потягів "синьою" гілкою підземки для зменшення навантаження на споруди метрополітену та локалізації місця просідання було тимчасово обмежено рух однією смугою автомобільного з’їзду.

"Звертаємо увагу, що наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізований і повністю контрольований. Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається", - запевнили у КП.

Зупинка руху метро між "Либідською" та "Деміївською"

З 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" було повністю зупинено до завершення робіт, оскільки є підтоплення тунелю. Було запущено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Також було запущено "човниковий" рух через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

Директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор зазначав, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська", оскільки на початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання грунту, а пізніше через тріщини стала просочуватися вода.

Оскільки це могло призвести до обвалу, то було ухвалено рішення закрити декілька станцій "синьої" лінії метро.

Сьогодні, 17 грудня, у соціальних мережах з'явилися фотографії, як неподалік колишнього Деміївського ринку під землю сповзають торгові павільйони.

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