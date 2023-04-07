Аеропорти агресора не можуть зареєструвати та використовувати протиобледенілі машини, низькопідлогові автобуси, пасажирські трапи та іншу спецтехніку.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, аеропорти агресора заявили про неможливість зареєструвати та використовувати спецтехніку.

Як повідомляє "Комерсант" аеропорти агресора не можуть зареєструвати та використовувати протиобледенілі машини, низькопідлогові автобуси, пасажирські трапи, що "ставить під загрозу нормальне функціонування".

Як йдеться в матеріалі, ситуація ризикує стати критичною, оскільки є ймовірність, що через брак спецтехніки її будуть використовувати нелегально.

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"Реєстрації підлягають також тягачі для буксирування літаків, амбуліфти для маломобільних пасажирів і тому "дешевше відразу закрити аеропорт", ніж платити штраф за кожен виїзд", - йдеться в матеріалі.

З 2015 року в РФ на спецтехніку має оформлятися паспорт самохідної машини, який дозволяє поставити її на облік в структурах Держтехнагляду і оформити держномери. Без цього документа використовувати спецтехніку заборонено.

Війна в Україні та російська авіація

У березні 2022 Boeing зявив про те, що припиняє підтримку російських авіакомпаній.

15 березня 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Також були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

2 квітня 2023 року повідомлялося про те, що російської авіакомпанії виставлять рахунок за "забутий" на рік в Канаді літак. Російський авіалайнер Ан-124 Руслан з триколором на хвості стоїть в Канаді вже 13 місяців.

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