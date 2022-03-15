Також анульовано сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських центрів, що виконують техобслуговування повітряних суден.

Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії.

Про це пише Центр Транспортних Стратегій (ЦТС).

"Перелічені у списку компанії не можуть користуватися можливостями, що надаються сертифікатами до того часу, поки дію цих сертифікатів не буде відновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без сертифіката льотної придатності літак не може виконувати польоти. Документ видає орган цивільної авіації тієї країни, де зареєстровано літак.

У списку, зокрема, "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорація "Иркут", компанії "Туполев" та "Бериев".

Також було анульовано сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, сервісних компаній, що виконують техобслуговування літаків у Росії.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав документ, який фактично дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців, попри їхню заборону.

Крім того, в Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.

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