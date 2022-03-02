Тимчасово зачиняється офіс у Києві.

Американський авіаційний гігант Boeing припиняє підтримку російських авіакомпаній в Москві через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє NDTV.

"Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві", - цитує NDTV слова представника компанії "Boeing".

Зазначається, що оскільки конфлікт триває, компанія зосереджена на забезпеченні безпеки наших товаришів по команді в регіоні.

У компанії додали, що призупиняється надання запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній.

Довідка УНІАН, 1 березня данська судноплавна компанія "Maersk" вирішила зупинити всі контейнерні перевезення до Росії та з неї.

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