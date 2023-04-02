Російський авіалайнер Ан-124 Руслан з триколором на хвості стоїть в Канаді вже 13 місяців.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну, авіакомпанія агресора "Волга-Дніпро" ризикує отримати рекордний рахунок за понаднормативну стоянку свого літака в аеропорту Торонто.

Як повідомляє Аvianews, російський авіалайнер Ан-124 Руслан з триколором на хвості стоїть у Канаді вже 13 місяців.

Blogto уточнює, що "Волга-Дніпро" зможе надалі використовувати літак для своїх цілей, проте перед цим їй доведеться погасити рекордний рахунок за стоянку. Щодня аеропорт Торонто нараховує за парковку російського Ан-124 по $1 065,60. Таким чином, вимушений річний простий авіалайнера в Торонто вже обійшовся "Волга-Дніпро" в більш ніж $400 тис.

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27 лютого 2022 року "Волга-Дніпро" доставила на ньому з Китаю до Торонто тест-системи для перевірки на COVID-19.

Після розвантаження літак агресора мав залишити Канаду, проте через російське вторгнення в Україну був затриманий в Торонто.

Причиною для затримання стали санкції, які запровадила влада Канади, заборонивши використовувати повітряний простір країни літакам російських авіакомпаній.

Як йдеться в матеріалі, на відміну від заарештованих яхт російських олігархів, Ан-124 "Волга-Дніпро" не заарештований, а лише затриманий. Він може вилетіти в будь-який момент, як тільки отримає дозвіл на зліт.

Війна в Україні та стан російської авіації

2 березня 2022 року американський авіаційний гігант Boeing зявив про те, що припиняє підтримку російських авіакомпаній у Москві через вторгнення Росії в Україну.

15 березня 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

26 вересня 2022 року російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу. До нападу на Україну, в 2021 році в підкатегорії "кращі авіакомпанії Східної Європи" п'ять місць в ТОП-10 займали авіаперевізники з Росії.

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