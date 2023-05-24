Встановлене на літаках ПЗ перестало оновлюватися після відходу з Росії французького виробника Thales.

Російські авіакомпанії зіткнулися з проблемами в роботі програмного забезпечення на літаках Sukhoi Superjet 100. Повідомляється про відмови в роботі і неповноті інформації у вбудованій навігаційній базі літаків.

Як повідомляє "Комерсант", згідно з протоколом наради в Росавіації, проблеми почалися після заміни бази на вітчизняний аналог. Встановлене на літаках ПЗ перестало оновлюватися після виходу з Росії французького виробника Thales.

У зв'язку з цим корпорація "Іркут" схвалила застосування на лайнерах SSJ-100 баз даних компанії "АВІА-брифінг" з Санкт-Петербурга. Пілоти трьох авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, підтвердили інформацію про те, що система видає помилку.

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За їх словами, всі неточності доводиться нівелювати в ручному режимі, але це не впливає критично на безпеку польотів. "На картах можуть пропадати точки, їх доводиться переписувати вручну. Робота доповнюється показаннями з електронних карт на планшетах, які зручніше, ніж дисплей в літаку, і дозволяють вибирати руліжну доріжку, а також паркувальне місце", - зазначив один з пілотів.

Що відбувається з авіацією агресора

15 травня 2023 року стало відомо про те, що російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків. Старші бортпровідники повинні вносити дані про технічні проблеми в бортовий журнал тільки після узгодження з командиром повітряного судна.

16 травня 2023 року повідомлялося про те, що в Росії виник дефіцит літаків для навчання пілотів цивільної авіації.

17 травня 2023 року повідомлялося про те, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями та компонентами, термін придатності яких закінчився.

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