"Аерофлот" випустив внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні проблеми в бортовий журнал тільки після узгодження з командиром повітряного судна.

Співробітники російського "Аерофлоту" отримали наказ якомога рідше письмово фіксувати несправності літаків, а про поломки повідомляти виключно в усній формі.

Як зазначається в матеріалі "Проект", "Аерофлот" випустив внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні проблеми в бортовий журнал тільки після узгодження з командиром повітряного судна.

Причина ухвалення такого рішення - відсутність запчастин для усунення несправностей. Дану інформацію підтвердив "Проекту" один із старших бортпровідників "Аерофлоту", який зазначив, що якщо до початку повномасштабного вторгнення в Україну в бортовий журнал вносилися всі дефекти, то тепер про них потрібно лише повідомляти усно.

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Літаки часто літають несправними. "Не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення",-говорить на умовах анонімності колишній співробітник "Аерофлоту".

В інших авіакомпаніях Росії тепер негласно діє така ж практика і вони роблять все, щоб не тримати борти на землі. Наприклад, в туалетах літаків по півроку не змінюють вакуумний генератор повітряної "каналізації", через що туалети на борту працюють тільки на висоті вище 5 км.

"На Airbus-A320 можна літати з одним деактивованим гальмом, що і робилося навмисно", - розповів співробітник авіакомпанії. Гальма переставляють, що на папері дозволяє знайти ще 10 днів на заміну.

Колишній пілот російської авіакомпанії Nordwind розповів, що в січні 2023 року в аеропорту Казані при запуску двигунів Boeing 737 несподівано полилося пальне — в цей момент на борту перебували 190 пасажирів.

"Таке відбувалося вже кілька разів, але жодного запису в TLB про це зроблено не було - адміністрація авіакомпанії просила не писати нічого", - розповідає він.

Крах російської авіації

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків. Європейські країни, а також США, Канада та ряд інших зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

26 вересня 2022 року російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на листопад 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, половину з них розібрали на запчастини.

У "Аерофлоту" немає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів. Крім того, російські літаки почали літати без обшивки крила.

4 травня 2023 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати навіть внутрішні рейси.

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