Експерти вважають, що ситуація з підтриманням льотної придатності західних літаків в Росії буде посилюватися і загрожує дефіцитом флоту.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями та компонентами, термін придатності яких закінчився.

Як заявив глава Ространснагляду Віктор Басаргін, позапланові перевірки зафіксували в компаніях, що використовують західні літаки, "дефіцит комплектуючих виробів", повідомляє "Комерсант".

За його словами, деталі або неможливо завезти на територію агресора, або їх вартість і терміни доставки істотно збільшуються.

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Разом з тим в "Аерофлоті " та інших великих російських авіакомпаніях заперечують використання запчастин з вичерпаним терміном придатності та заявляють, що вони можуть припаркувати літаки в очікуванні поставок комплектуючих.

При цьому експерти вважають, що ситуація з підтриманням льотної придатності західних літаків в Росії буде погіршуватися і загрожує дефіцитом флоту.

Крах російської авіації

15 травня 2023 року стало відомо про те, що російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків. "Аерофлот" випустив внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні проблеми в бортовий журнал тільки після узгодження з командиром повітряного судна.

15 травня в The New York Times вийшов матеріал про те, що попри санкції, в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. Запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що знаходяться під явними санкціями адміністрації Байдена, в тому числі авіакомпаніям "Росія", "Аерофлот", "Урал", Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, "Перемога".

16 травня 2023 року повідомлялося про те, що в Росії виник дефіцит літаків для навчання пілотів цивільної авіації. Через це пілоти цивільної авіації випускаються "з величезною затримкою", якщо ситуація не зміниться, то в Росії "буде нікому літати" на магістральних повітряних суднах.

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