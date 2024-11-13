Зазначається, що викупити лізингові літаки змогли лише одиниці.

Десятки російських авіакомпаній можуть збанкрутувати у 2025 році. Причиною різкого погіршення фінансового становища стали борги за лізинг.

Російське видання "Известия" пише, що після введення санкцій у 2022 році через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну багато авіакомпаній не зможуть платити за лізинг.

Влада РФ дозволила у 2025 році списати борги, але ці суми обкладаються податком на прибуток у розмірі 25%, що чинить на компанії занадто сильний фінансовий тиск. Річ у тім, що списана кредиторська заборгованість належить до "позареалізаційних доходів", а "зекономлені" гроші вважаються прибутком, який підлягає оподаткуванню.

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Так, під ударом опинилися близько 30 компаній, які забезпечують 26% внутрішніх пасажирських перевезень.

Варто зазначити, що деякі російські авіакомпанії все ж змогли викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту, але зробили це лише "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та S7 Airlines. У першому кварталі 2024 року кількість таких літаків становила 165 із 400.

Санкції проти авіації РФ - головні новини

2 березня 2022 року Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Компанії відмовилися проводити техобслуговування російських бортів і відправляти запчастини.

Крім того, в Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ. Однак всупереч санкціям, у 2022 році в Росію було відправлено деталей літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

Зазначається, що з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків у парку 13 найбільших авіаперевізників Росії скоротилася на 3%, до 693 повітряних бортів.

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