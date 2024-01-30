Моделі інших компаній показали набагато більший річний приріст, що дозволило їм поглинути частку ринку Tesla.

У 2023 році американський виробник електрокарів Tesla Inc. скандального бізнесмена Ілона Маска значно знизив частку продажів електромобілів у Каліфорнії, оскільки конкуренти почали підривати домінування компанії в штаті, пише Bloomberg.

Зазначається, що згідно зі звітом Каліфорнійської асоціації дилерів нових автомобілів, автовиробник зайняв 60,5% ринку електромобілів Каліфорнії у 2023 році порівняно з 71% у 2022 році.

"Частково це є відображенням того, наскільки зріс ринок електромобілів в цілому, оскільки компанії продовжують випускати нові моделі, що працюють від акумуляторів. Минулого року продажі Tesla в Каліфорнії все ще зросли майже на 25%, але електричні моделі від Mercedes, BMW та інших компаній показали набагато більший річний приріст, що дозволило їм поглинути частку ринку компанії Маска", – пише агентство.

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Загалом, близько п'ятої частини всіх автомобілів, що продаються в Каліфорнії, працюють на акумуляторах, що робить її провідним ринком електромобілів у США. Минулого року Model 3 від Tesla перевищила продажі всіх інших легкових автомобілів у штаті, включаючи авто з бензиновим двигуном, а Model Y очолила продажі всіх інших легких вантажівок.

Відзначається, що у Каліфорнії спостерігається спад продажів двигунів внутрішнього згоряння, який продовжився і минулого року. На автомобілі, що працюють на газі та дизельному паливі, припадає 63,9% продажів, що на 7,7 в. п. менше, ніж у 2022 році.

У січні 2024 року Маск заявив, що китайські автовиробники знищать глобальних конкурентів, якщо не захищатися від них торговельними бар’єрами.

Попит на електромобілі

У 2023 році в Україну імпортували рекордну кількість електромобілів – 37 953 од. Показник у 4 рази перевищує імпорт 2021 року. Частіше всього на український ринок потрапляли електрокари Volkswagen, Tesla та Nissan.

У кінці 2023 року Tesla офіційно розпочала перші поставки Cybertruck та оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа стартуватиме від 60 990 доларів США.

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