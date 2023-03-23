Використання переходу розпочнеться з півночі 25 березня.

Україна спільно з Молдовою запускає залізничну гілку, яка була побудована після початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", з посиланням на заяви МВС України та Молдови, а також митні служби обох країн, 22 березня відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басарабяска".

Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовилися вже найближчими днями розпочати спільний контроль у спільному пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басарабяска".

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Використання переходу розпочнеться з півночі 25 березня.

Новий перехід дозволяє значною мірою компенсувати залізничне сполучення по мосту в Затоці, який неодноразово ставав об'єктом ракетних атак РФ.

Залізничне сполучення з Молдовою

У жовтні 2010 року "Укразалізниця" повідомила про те, що Україна і Молдова побудують нову залізничну ділянку в обхід Придністров'я.

У червні 2022 року стало відомо про те, що Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення. Повідомлялося, що рух поїздів на ділянці залізниці Березине-Басарабяска відновлять через 25 років після зупинки.

Повідомлялося, що будівництво ділянки планується провести на ділянці приблизно 23 км.з них 1,2 км залізниці буде побудовано на території Республіки Молдова. Ділянка залізниці Березине-Басарабяска на території України була відкрита ще в 1997 році.

У лютому 2023 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" розширює співпрацю із залізницею Молдови. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю між залізницями країн для збільшення обсягів вантажоперевезень.

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