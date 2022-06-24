Рух поїздів на ділянці залізниці Березине-Басарабяска відновлять через 25 років після зупинення.

Цієї осені між Україною і Молдовою планується відновити залізничне сполучення для вантажних перевезень через 25 років після припинення.

Як повідомили в міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, відповідний меморандум 23 червня підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і віце-прем'єр Андрій Спіну.

Зазначається, що вантажні перевезення здійснюватимуться на залізничній ділянці Березине (Україна) - Басарабяска (Молдова).

"Таким чином, Республіка Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї, зменшуючи затори в порту Рені. Водночас через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та до країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

В мінінфраструктури Молдови також зазначили, що будівництво ділянки планується провести на відстані приблизно 23 км. З них 1,2 км залізниці буде побудовано на території Республіки Молдова. Ділянка залізниці Березино-Басарабяська на території України була відкрита ще в 1997 році.

Нагадаємо, про домовленість України й Молдови побудувати нову залізничну ділянку в обхід Придністров'я повідомлялося ще в 2015 році.

Тоді в ході переговорів домовлено про відновлення колії та капітальний ремонт інфраструктури цієї ділянки. Очікувалося, що роботи розпочнуться влітку 2016 року.

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