1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив постачання газу до Молдови.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, Молдова відновлює закупівлі газу у агресора.

Як повідомляє NewsMaker, "Молдовагаз" відновить закупівлі газу у "Газпрому" вже в березні.

Ціни на газ у "Газпрому" та Energocom практично однакові, тому "Молдовагаз" планує закупити частину газу у російського концерну.

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В результаті близько 0,7-0,8 млн.кубометрів газу в день на правому березі забезпечить "Газпром", а ще 1,3-1,5 млн. кубометрів газу в день "Молдовагаз" закупить у Energocom.

Повідомляється, що це тимчасове рішення до кінця березня. На квітень рішення ще немає, оскільки воно залежатиме від цін "Газпрому" та Energocom.

Очікується, що ціна на газ від "Газпрому" для Молдови в квітні становитиме 680-700 дол за тисячу кубометрів.

Війна в Україні та ситуація з газом у Молдові

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

У листопаді 2022 року "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

У грудні 2022 року Молдова заявила про те, що подає до суду на "Газпром" у зв'язку з невиконанням зобов'язань.

7 лютого 2023 року Україна розпочала імпорт газу через Молдову. Пальне фізично не перетинає кордон, а сторони здійснюють взаємозалік.

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