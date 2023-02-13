Сторони домовилися поглиблювати співпрацю між залізницями країн для збільшення обсягів вантажоперевезень.

Представник залізниць України та Республіки Молдова під час зустрічі домовилися про розширення співпраці на найближчі три роки.

Як повідомляє прес-служба перевізника, починаючи з 24 лютого 2022 року, через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом було експортовано 397 тис.тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.

В цілому показники експорту зросли в 1,5 рази, до 1247 тис.тонн, а імпорту — в 3 рази, до 492 тис. тонн.

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"З початку повномасштабної війни залізниця Молдови стала для нас ще більш важливим партнером. Наші сусіди допомогли нам експортувати зерно і завозити необхідне дизпаливо. Ми прагнемо і далі поглиблювати відносини і співпрацю між нашими залізницями", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

У прес-службі також нагадали, що на початку листопада 2022 року, після 24-річної перерви, було відновлено рух українських пасажирських поїздів міжнародним сполученням Київ — Кишинів. За три з половиною місяці ним вже скористалося понад 10 тисяч пасажирів.

За підсумками зустрічі сторони домовилися поглиблювати співпрацю між залізницями країн для збільшення обсягів вантажоперевезень, а також залучати українських фахівців до ремонту та відновлення залізничної інфраструктури Молдови.

Сполучення з Молдовою

У 2022 році у жовтні "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення до Кишинева.

З 5 листопада культовий "Поїзд до перемоги" вирушив міжнародним маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова).

18 грудня "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стало щоденним.

Війна в Україні та "Укрзалізниця"

У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які були встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року все потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.

26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

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