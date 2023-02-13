Представник залізниць України та Республіки Молдова під час зустрічі домовилися про розширення співпраці на найближчі три роки.
Як повідомляє прес-служба перевізника, починаючи з 24 лютого 2022 року, через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом було експортовано 397 тис.тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.
В цілому показники експорту зросли в 1,5 рази, до 1247 тис.тонн, а імпорту — в 3 рази, до 492 тис. тонн.
"З початку повномасштабної війни залізниця Молдови стала для нас ще більш важливим партнером. Наші сусіди допомогли нам експортувати зерно і завозити необхідне дизпаливо. Ми прагнемо і далі поглиблювати відносини і співпрацю між нашими залізницями", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
У прес-службі також нагадали, що на початку листопада 2022 року, після 24-річної перерви, було відновлено рух українських пасажирських поїздів міжнародним сполученням Київ — Кишинів. За три з половиною місяці ним вже скористалося понад 10 тисяч пасажирів.
За підсумками зустрічі сторони домовилися поглиблювати співпрацю між залізницями країн для збільшення обсягів вантажоперевезень, а також залучати українських фахівців до ремонту та відновлення залізничної інфраструктури Молдови.
Сполучення з Молдовою
У 2022 році у жовтні "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення до Кишинева.
З 5 листопада культовий "Поїзд до перемоги" вирушив міжнародним маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова).
18 грудня "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стало щоденним.
Війна в Україні та "Укрзалізниця"
У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.
6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які були встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.
13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.
17 січня стало відомо, що протягом року все потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.
26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.
3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.