Тренд на зменшення частки авто, обладнаних традиційними двигунами, продовжується.

Українці у лютому 2023 року купували менше легкових автомобілів із традиційними двигунами, ніж роком раніше.

Як повідомляє асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром", традиційні двигуни втрачають прихильників, але продовжують домінувати на ринку.

"У порівнянні з минулим роком у структурі лютневого ринку нових легкових автомобілів, бензинові та дизельні авто втратили 8 та 4 відсоткових пункти (в.п.) відповідно", - йдеться в повідомленні.

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Водночас гібридні та електромобілі збільшили свої частки відповідно на 3 в.п. та 9 в.п.

Зазначається, що в структурі ринку нових авто у лютому частка автомобілів із бензиновими двигунами охопила 51% реєстрацій; дизельні авто – 21%; гібриди – 16%; електромобілі – 11%; автомобілі з ГБО – 1%.

Крім того, у структурі вживаних авто, що у минулому місяці перейшли на українську реєстрацію, автомобілі з бензиновими двигунами охопили 47% реєстрацій (-7 в.п. від лютого 2022р.); дизельні авто – 35% (+1 в.п.); електромобілі – 9% (+7 в.п.); автомобілі з ГБО – 6% (-2 в.п.); гібриди – 3% (+1 в.п.).

Ситуація на ринку авто в Україні - деталі

У лютому українці придбали більш як 2,7 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

Тим часом ринок нових електромобілів в Україні у лютому збільшився втричі, а порівняно з результатом січня цього року - додав 40%. Бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4.

Також у лютому український автопарк поповнили 13,5 тис. ввезених з-за кордону легковиків, що були у використанні, що на 54% менше, ніж роком раніше.

Крім того, впродовж минулого місяця майже 1,3 тис. вживаних електромобілів поповнили вітчизняний автопарк.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто, що на 21% менше, ніж торік.