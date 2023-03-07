З початку року на українську реєстрацію перейшли майже 25 тисяч таких автомобілів.

У лютому український автопарк поповнили 13,5 тисяч ввезених з-за кордону легковиків, що були у використанні. Це на 54% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляє асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром", найпопулярнішим автомобілем серед ввезених легкових авто залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1 тис. 49 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf - 925 одиниць. На третьому місці Skoda Octavia - 710 одиниць.

Відео дня

Також у топ-5 місяця увійшли Volkswagen Passat - 657 та Ford Focus - 360 одиниць.

Зазначається, що середній вік авто, що були у використанні й у лютому перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що в 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період", - додали в асоціації.

Автомобільний ринок в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні українці зареєстрували 11,5 тис. ввезених з-за кордону легкових авто, що були у використанні.

У лютому українці придбали більш як 2,7 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

Тим часом, ринок нових електромобілів в Україні у лютому збільшився втричі, а порівняно з результатом січня цього року - додав 40%. Бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4.

Вас також можуть зацікавити новини: