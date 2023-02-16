Водночас істотно збільшилися частки "гібридів" та електромобілів.

В Україні за січень зменшилася кількість авто з традиційними двигунами.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", в січні поточного року абсолютна більшість легковиків, які вперше реєструвалися в Україні, були обладнані традиційними ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння – УНІАН) або бензиновими, або дизельними. Однак їх частка на ринку продовжує зменшуватися.

"Так, в сегменті нових легковиків частка бензинових авто за рік зменшилася на 6 процентних пунктів (п.п.) І склала 54%. Дизельні авто також втратили 6 п.п. – їх частка зменшилася до 19%", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в цілому, автомобілі з ГБО (газобалонне обладнання автомобіля – УНІАН) охопили лише 1% січневого ринку нових легкових авто, що на 1 п.п. менше, ніж торік.

Водночас суттєво збільшилися частки "гібридів" та електромобілів – з 11% та 2% у січні 2022 року до 16% та 10% у січні 2023 року відповідно.

Щодо авто, які були у користуванні та минулого місяця перейшли на українську реєстрацію: автомобілі з бензиновими двигунами - 48% реєстрацій (-4 П.П. від січня 2022 р.); дизельні авто – 35% (-2 п. п.); автомобілі з ГБО – 6% (-1 п. п.); "гібриди" – 3% (+1 п. п.); електромобілі – 8% (+6 п. п.).

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Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

За місяць українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів. У липні українці придбали і зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що в 2,3 рази більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобіль з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 рази порівняно з першим кварталом до 384 тис.запитів.

За 11 місяців 2022 року за 11 місяців українці придбали і поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових авто. Також у січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що на 64% менше, ніж минулого року.

У січні український автопарк поповнили 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж минулого року.

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