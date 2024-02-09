Польща продовжила тимчасовий захист для українців лише до 30 червня 2024 року, а не до березня 2025 року, як передбачено рішенням Ради ЄС.

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня 2024 року. Як пише Prawo.pl, відповідне рішення сьогодні ухвалив польський Сейм. Водночас польські депутати відмовилися продовжити тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2025 року, як йдеться у рішенні Ради ЄС.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року, зможуть користуватися тимчасовим захистом до 30 червня цього року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Так, законом передбачається продовження терміну дії національних віз і тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну виїзду українців з території Польщі та терміну добровільного повернення громадян України. Також буде продовжено термін дії карт перебування, польських документів, що посвідчують особу іноземців та документів "дозволу на толерантне перебування", виданих громадянам України, а також термін, протягом якого перебування громадянина України на території Польщі на підставі шенгенської візи вважається легальним.

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Серед пільг, якими продовжать користуватися українці в Польщі:

вільний доступ до ринку праці

право на отримання сімейної допомоги

доступ до охорони здоров'я

можливість здійснювати економічну діяльність.

Також передбачено розширення спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок. Період, протягом якого може бути наданий дозвіл на здійснення професійної діяльності та умовне право на здійснення професійної діяльності вищезазначеним групам працівників, які здобули кваліфікацію за межами території ЄС, буде продовжено до 28 місяців - починаючи з 24 лютого 2022 року.

Тимчасовий захист для Українців у Європі

Країни-члени Європейського союзу в жовтні 2023 року домовилися продовжити тимчасовий захист для громадян України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року.

Пізніше окремі країни ЄС також продовжили захист для українців - на той же самий термін. Так, у листопаді захист для українців на рік автоматично продовжила Німеччина.

А в грудні про продовження захисту оголосили у Чехії. Однак у цій країні обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі.

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