Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вже доручив розробити моделі такої служби.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прискорює відновлення обов'язкової військової служби в Німеччині. Згідно з інформацією Der Spiegel, він доручив "до 1 квітня представити варіанти моделі німецької військової служби, яка внесе масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість".

Так, Пісторіус хоче створити для Німеччини модель військової служби, яка сприятиме "загальній соціальній стійкості". Зразком для неї може бути Швеція.

За інформацією видання, міністр планує представити власну пропозицію щодо моделі призову до федеральних виборів.

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"Федеральний міністр має намір прийняти рішення про обов'язкову військову службу протягом цього законодавчого періоду", - заявило видання.

Зазначається, що міністр оборони Німеччини хоче прийняти рішення про обов'язкову військову службу до 2025 року.

Відновлення призову у Європі - деталі

Латвія знову запровадила обовʼязковий призов до армії, щоб стримати Росію від вторгнення в Європу. Міністр закордонних справ країни Крішьяніс Каріньш заявив, що обов'язкова служба набула чинності на початку січня, тобто за кілька тижнів до дворічної річниці вторгнення Росії в Україну.

"Ми повторно внесли проект. Ми використовуємо це, щоб збільшити розмір нашого активного та готового резерву", – зазначив він.

Зокрема, в Латвії усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть пройти рік служби, включно з тими, хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовляється служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені, хоча будуть застосовуватися деякі винятки, зокрема для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, одиноких батьків і подвійних громадян, які вже служили за кордоном. "Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим", – сказав очільник МЗС Латвії.

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