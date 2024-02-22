Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 14 мільйонів українців були вимушені залишити свої домівки.

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 14 мільйонів українців – а це майже третина населення країни – були вимушені залишити свої домівки. Ще понад 6,5 мільйона з них нині мешкають за межами країни як біженці. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

За словами генерального директора МОМ Емі Поуп, руйнування в Україні широкомасштабні, "втрата життя і страждання тривають".

"Протягом усього цього часу МОМ була постійно присутня в Україні та сусідніх країнах, підтримуючи величезну кількість людей, які втікали, рятуючи своє життя. Однак потреби величезні, потрібно зробити набагато більше", - підкреслила Поуп.

У МОМ зазначають, що у 2024 році понад 14,6 мільйона українців – 40 відсотків від загального населення України – потребують певної гуманітарної допомоги, а 2,2 мільйона біженців потребують допомоги в сусідніх країнах.

"Близько 3,7 мільйона людей залишаються переміщеними особами в Україні, а майже 6,5 мільйонів є біженцями по всьому світу. Понад 4,5 мільйона повернулися додому на сьогоднішній день або з-за кордону, або з переміщення всередині країни", - інформує організація.

Там додали, що розраховують на посилення підтримки з боку донорів і місцевих партнерів, "щоб подолати виклики, які стоять попереду, щоб забезпечити краще життя для українців".

"МОМ дякує уряду України та українському народу за їх силу та стійкість, а також сусідам України, які приймають тих, хто шукає безпеки. Ми залишаємося повністю відданими полегшенню людських страждань і сприянню одужанню", - наголосила гендиректор організації.

Українські біженці - останні новини

В ООН заявили, що США мають допомогти повернути українців додому. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявило, що потрібно $993 млн для фінансування реагування на кризу з українськими біженцями.

При цьому більшість із них, за даними агентства, висловили бажання повернутися додому, але ракетні удари і невизначені економічні перспективи заважають їм це зробити.

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