Розглядається можливість розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, в Хургаді - від двох до трьох літаків.

Український лоукостер SkyUp відкриває бази на єгипетських курортах для перевезення туристів під час майбутнього зимового сезону польотів, який почнеться в кінці жовтня 2023 року і триватиме до кінця березня 2024 року.

Як повідомляє Avianews.com з посиланням на представника SkyUp, авіакомпанія планує працювати в Єгипті за ACMI контрактами, тобто мокрим лізингом. Така угода передбачає, що SkyUp надає замовнику українські літаки та екіпажі, страховку та технічне обслуговування, а той платить фіксовану плату і самостійно продає квитки.

"Попередньо, розглядаємо розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, в Хургаді - від двох до трьох літаків", - зазначили в авіакомпанії.

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Хто саме буде орендувати літаки SkyUp для перевезення туристів з Єгипту поки не повідомляється.

Війна в Україні та SkyUp

Компанія SkyUp встигла евакуювати з України майже всі літаки до початку війни. В аеропорту "Бориспіль" залишався лише один борт - Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP. Його вивезли у квітні 2023 року.

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію в Європі. Повідомлялося, що авіакомпанія спочатку здійснюватиме перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії.

8 травня 2023 року український лоукостер відкрив авіакомпанію для регулярних рейсів з Європи. Дочірня компанія SkyUp MT отримала необхідні документи: сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) і сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO). Це дозволить перевізнику почати виконувати рейси без обмежень як повноцінна авіакомпанія ЄС і скористатися перевагами відкритого неба.

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