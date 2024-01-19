Польські перевізники досягли згоди зі своїм урядом щодо деяких вимог та призупинили протест на прикордонних переходах з Україною.

Польща надасть Єврокомісії пропозиції щодо змін до угоди так званого "транспортного безвізу" з Україною, і запросила українську сторону до співпраці.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури Польщі, про реалізацію угоди, підписаної 16 січня міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком та представниками польських перевізників, йшлося під час зустрічі заступника міністра Павла Ганчажа з послом України в Польщі Василем Зваричем.

"Павел Ганчаж також повідомив співрозмовнику, що Польща незабаром подасть свої пропозиції щодо змін до угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра підкреслив, що дії Польщі в цьому напрямку спрямовані на формування сприятливих умов для обох сторін", - йдеться в повідомленні.

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Українсько-польський кордон

Польські перевізники на початку листопада 2023 року влаштували страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу".

У січні 2024 року польські перевізники, які з листопада блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом Польщі щодо деяких вимог та призупинили свій протест.

Польські водії вимагають, щоб ЄС відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволи для роботи на території блоку, а також європейські далекобійники, які в'їжджають в Україну, повинні мати дозвіл.

16 січня перевізники Польщі завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі. Слідом за ними було відновлено рух найбільшого пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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