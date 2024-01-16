Протести можуть призупинити вже завтра.

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Як повідомляє Reuters, за домовленістю, протест призупинять 17 січня з 13:00 за київським часом. Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав він.

Зазначається, що міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські водії вимагали, щоб ЄС відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволи для роботи на території блоку, а також європейські далекобійники, які в'їжджають в Україну, повинні мати дозвіл.

Блокада українського кордону

З початку листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег.

13 січня 2024 року румунські фермери заблокували рух вантажівок на українському кордоні, а через декілька годин блокаду зняли. Однак 14 січня в ДПСУ вказали, що представники прикордонної поліції Румунії заявили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями українського кордону.

16 січня стало відомо, що міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо низки вимог фермерів, які протестують і блокують кордон з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: