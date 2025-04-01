Зупинка розташована біля ключової транспортної розв’язки в районі Південного мосту.

Державна "Укрзалізниця" з 10 квітня додає певним поїздам зупинку по платформі Видубичі-Трипільські. Ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"З 10 квітня поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ зупинятимуться на платформі Видубичі-Трипільські в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зупинка розташована біля ключової транспортної розв’язки в районі Південного мосту, на перетині Наддніпрянського шосе та Саперно-Слобідської вулиці.

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Вона є частиною транспортно-пересадного вузла "Видубичі", який об’єднує: метро "Видубичі", платформу "Видубичі" для приміських поїздів і Київської кільцевої електрички, платформу Видубичі-Трипільські, а також автостанцію "Видубичі".

"Ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров’я", - додали в УЗ.

Квитки вже у продажу в залізничних касах, на сайті та в застосунку "Укрзалізниці".

Укрзалізниця - головні новини

З 20 березня "Укрзалізниця" додала двом поїздам зупинку в Бучі, щоб вивчити пасажиропотік. Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому.

23 березня "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій у роботі онлайн-сервісів. Тоді не працював продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги.

27 березня "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки на ключові операційні системи компанії.

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