Ймовірні можливі технічні перебої у роботі онлайн-сервісів у години пікового навантаження.

"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки на ключові операційні системи компанії. Про це повідомила пресслужба компанії у четвер, 27 березня.

Наразі працюють тільки базові функції - продаж та повернення квитків на сайті та у застосунку на усі напрямки глибиною до 20 діб. Втім, фахівці вже працюють над відновленням інших сервісів, зокрема клієнтських.

В "УЗ" також зауважили, що каси на вокзалах продовжують працювати у посиленому режимі, а поїзди - курсують за графіком. Сайт і застосунок вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи. Витоку сенситивної інформації не допущено.

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Водночас ймовірні можливі технічні перебої у роботі онлайн-сервісів у години пікового навантаження.

Кібератака на "Укрзалізницю" - головні новини

23 березня "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій у роботі онлайн-сервісів. Зазначалося, що не працює продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги. Також можливість купівлі квитків не працювала в застосунку "Армія+".

24 березня компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.

Пасажирам, які змушені стояти в чергах, щоб купити квитки, пообіцяли компенсувати незручності. Що пропонують як компенсацію пасажирам із паперовими квитками, купленими в період хакерської атаки:

безкоштовний доступ до платних залів очікування;

безкоштовний чай у поїздах.

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