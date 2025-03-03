Новий потяг "Гуцульщина" є вже сьомим флагманським поїздом залізничної компанії.

"Укрзалізниця" відкрила новий флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.

В переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:

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нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриття на санітарні зони, кондиціонери, розетки, регулювання освітлення, розетки в купе);

приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;

фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.

Зазначається, що опційно флагманський поїзд також може мати:

додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);

сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;

інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;

ігротеку на борту.

В УЗ також нагадали, що "Гуцульщина" - сьомий флагманський поїзд "Укрзалізниці". Наразі також курсують:

№15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";

№17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";

№91/92 Київ – Львів "Леополіс";

№105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";

№7/8 Київ – Чернівці "Буковина".

Флагманські поїзди марковані в застосунку "Укрзалізниці" спеціальною позначкою для легкого пошуку при придбанні квитків.

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" призначила на 9 березня три додаткові поїзди, що з’єднають Одесу зі столицею України та Львовом. Також додатковий потяг заплановано в Карпати на 16 та 30 березня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини через зростання збитків від пасажирських перевезень. Таке рішення було спричинено здорожчанням витратних матеріалів та енергоресурсів.

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