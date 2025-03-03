"Укрзалізниця" відкрила новий флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.
Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.
В переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:
- нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриття на санітарні зони, кондиціонери, розетки, регулювання освітлення, розетки в купе);
- приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;
- фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.
Зазначається, що опційно флагманський поїзд також може мати:
- додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
- сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;
- інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;
- ігротеку на борту.
В УЗ також нагадали, що "Гуцульщина" - сьомий флагманський поїзд "Укрзалізниці". Наразі також курсують:
- №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
- №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
- №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";
- №7/8 Київ – Чернівці "Буковина".
Флагманські поїзди марковані в застосунку "Укрзалізниці" спеціальною позначкою для легкого пошуку при придбанні квитків.
"Укрзалізниця" - останні новини
"Укрзалізниця" призначила на 9 березня три додаткові поїзди, що з’єднають Одесу зі столицею України та Львовом. Також додатковий потяг заплановано в Карпати на 16 та 30 березня.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини через зростання збитків від пасажирських перевезень. Таке рішення було спричинено здорожчанням витратних матеріалів та енергоресурсів.