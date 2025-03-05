Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу.

"Укрзалізниця" з 20 березня додає двом поїздам зупинку в Бучі, щоб вивчити пасажиропотік. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Робитиме зупинку на станції Буча флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс":

прибуття до Бучі – 23:15;

відправлення – 23:17.

Також на станції Буча зупинятиметься поїзд №29/30 Ужгород – Київ:

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прибуття до Бучі – 06:37;

відправлення – 06:39.

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - зазначили в УЗ.

Укрзалізниця - останні новини

3 березня стало відомо, що "Укрзалізниця" відкрила новий флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01. Це вже сьомий флагманський потяг в Україні.

На 9 березня українська залізнична компанія призначила три додаткові поїзди, що з’єднають Одесу зі столицею України та Львовом. Також додатковий потяг заплановано в Карпати на 16 та 30 березня.

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