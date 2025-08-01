Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що поїзд №414/413 Львів - Ворохта курсуватиме 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 і 16 серпня. Відправлення зі Львова - 23:29, прибуття у Ворохту - 05:30. У складі поїзда можна буде придати квитки у плацкарт, купе чи СВ. Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

Також призначається регіональний поїзд №783/784 Ворохта - Львів, який курсуватиме 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня. Відправлення з Ворохти - 06:20, прибуття до Львова - 12:15.

Відео дня

В УЗ звернули увагу, що в складі цього поїзда є вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни). Зворотні зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.

Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

1 серпня стало відомо, що "Укрзалізниця" запровадила верифікацію через "Дія.Підпис" під час купівлі квитків на три поїзди.

23 липня "‎Укрзалізниця" призначила новий поїзд до столиці. Так, поїзд №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: