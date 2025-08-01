Поки що така процедура запроваджується у тестовому режимі.

"Укрзалізниця" запроваджує верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі квитків на три поїзди. Про це повідомила пресслужба перевізника в Телеграм-каналі.

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", – йдеться в повідомленні.

На які поїзди квитки продаватимуть після верифікації:

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№29/30 Київ – Ужгород,

№12 Львів – Одеса,

№27/28 Київ – Чоп.

Зазначається, що для придбання чи повернення проїзних документів на ці поїзди пасажири повинні верифікувати свій акаунт у застосунку УЗ за допомогою Дія.Підпис.

Для тих, у кого немає паспортів нового зразка або можливості їх оновити, є можливість придбати квитки на ці поїзди в певних касах:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", – додали в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" – інші новини

23 липня ми розповідали, що "‎Укрзалізниця"‎ призначила новий поїзд до столиці. Поїзд №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня.

Крім того, "Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин в поїздах. Серед іншого, власники мають забезпечити наявність ветеринарних документів і квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід – впродовж всієї подорожі).

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