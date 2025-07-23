У складі поїзда будуть вагони з кондиціонером, а також сидячі місця першого та другого класу.

В "‎Укрзалізниці"‎ призначили новий поїзд до Чернігова. Про це повідомляє Telegram-канал акціонерного товариства.

"Додатковий поїзд №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня", - зазначили в "‎Укрзалізниці"‎.

Розклад руху поїзда:

Відео дня

Київ - Чернігів: 09:11 - 11:34;

Чернігів - Київ: 13:50 - 16:15.

Поїзд робитиме зупинки, зокрема, в Дарниці, Ніжині та Видубичах.

У складі поїзда будуть вагони з кондиціонером, а також сидячі місця першого та другого класу. Непарні місця розташовані біля вікна, парні - біля проходу.

Бажаючі вже можуть придбати квиток в застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua або в одній із кас.

"‎Укрзалізниця"‎ - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що в "Укрзалізниці" оновили правила перевезення тварин в поїздах. Йдеться як про великих собак (вище 45 см в холці), так і про маленьких тварин (котів та собак малих порід до 45 см у холці). Як повідомляється, пасажир повинен мати ветеринарні документи і квиток на тварину, а також повідок та намордник. Окрім того, він має потурбуватись про комфорт тварин та інших пасажирів поїзда.

А ще раніше стало відомо, що в "Укрзалізниці" призначили новий рейс на Закарпаття, який повинен полегшити пересадку на міжнародні рейси.

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